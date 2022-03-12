Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото

В Харькове после остановки движения метрополитена многие спасающиеся от обстрелов нашли для себя укрытие.

Когда люди выживают в подземке, показали в серии снимков. На кадрах видно, что местные жители разных поколений – от пожилых людей, до детей, находятся на территории подземки.

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На фото - станция метрополитена, а также остановившийся на платформе поезд, куда также можно спрятаться и переждать опасность.

Люди обустроили спальные места на платформах, лестницах и вагонах метро. Многие принесли с собой в подземку скромные пожитки и домашних животных.

На Харьковщине спасатели продолжали поиски тел погибших в результате вражеской бомбардировки мирного населения. В ночь с 9 на 10 марта российские оккупанты сбросили авиабомбу и попали в двухэтажный жилой дом в селе Слобожанское. В течение 11 марта и ночью спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых гражданских - женщины 45-47 лет, женщины 35-37 лет, мужчины до 40 лет и двух подростков 12-14 лет. Харьков живет под постоянными обстрелами и атаками кафиров на жилые массивы. По меньшей мере, 400 домов не пригодны для жизни. Попытки россиян прорваться в город не прекращаются. Ситуация в городе очень напряженная. Власти поддерживают жителей, чем могут. Также в город привозят гуманитарные грузы, которые сразу раздается людям.