Актеры театра Франко подхватили Covid-19. Театральный сезон перенесли

Covid-19 заболели актеры театра имени Франко. Фото: ТСН

Национальный театр имени Франко закрыли на карантин. Там на Covid-19 заболели трое актеров - Лесь и Назар Заднепровские и Полина Лазова.

Еще четверо ждут результатов теста на коронавирус, сообщает ТСН.

Заднепровские чувствуют себя хорошо - лечатся дома. Лазова находится в Александровской больнице.

Все трое были ведущими юбилейного концерта в честь столетия театра около двух недель назад. В администрации заведения предполагают, уже тогда они могли быть больными. Вирус, по мнению руководства, принесли Назар и Лесь Заднепровские. Последний, говорят, симптомы скрывал. Актер обвинения отвергает.

Лазова говорит, что на праздновании 100-летия учреждения карантин игнорировали.

"Два вечера подряд были полные залы гостей без масок, полная сцена людей без масок. Я не понимаю, на спектаклях сидят в масках зрители, а на юбилее - нет! Как это понимать?", - сказала она.

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Актеры, которые заболели, не были в театре почти две недели. Их коллеги или на самоизоляции, или сдают тесты.

Открытие сезона в театре перенесли на 1 октября. Зрителей, которые успели приобрести билеты, просят не волноваться. Спектакли они смогут увидеть, как только актеры поправятся.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 3 тыс. 144 новых случая Covid-19. Это - рекорд за суточным приростом.