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пятница, 24 мая 2019 14:42

Академия Кивалова продолжила студентам обучение под выборы

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В Одесской юридической академии, президентом которой является нардеп Сергей Кивалов, перенесли сроки практики и экзаменационной сессии.

Даты проведения сессии определены на июль, вместо июня. Она должен начаться 1 июля и в завершиться 26 июля, об этом сообщает "Украинская правда".

Проект решения Ученого совета составили 22 мая. А накануне президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Автор: Українська правда
 

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Решение аргументированное "значимостью прохождения практики студентами" и якобы необходимостью ее переноса до начала сессии. Студентам и преподавателям о переносе уже сообщили.

В Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

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