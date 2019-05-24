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пятница, 24 мая 2019 05:52

В Украине стартовала предвыборная кампания

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В Украине стартовала предвыборная кампания
Стартовала избирательная кампания. Фото: ТСН

В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством - на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу в четверг, 23 мая. Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

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Напомним, выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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