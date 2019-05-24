В Украине стартовала предвыборная кампания

Стартовала избирательная кампания. Фото: ТСН

В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством - на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу в четверг, 23 мая. Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

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Напомним, выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.