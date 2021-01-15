 
Ексклюзивы
1/5
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 234
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 225
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 225
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 459
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 621
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 675
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 612
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 5202
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1701
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 837
Фото
Все фото
10
4
5
5
7
Трассу Киев-Харьков погорожують перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Трассу Киев-Харьков погорожують перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
&quot;Долой идиотов-рекомендателей из МОН&quot; - учителя предлагают флешмоб
"Долой идиотов-рекомендателей из МОН" - учителя предлагают флешмоб
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Видео
Все видео
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1206
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5202
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6 Просмотров: 585
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 495
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 495
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 16:04

Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги

  Комментировать
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
"Дональд Трамп - лидер, созданный фейковых новостями", - Агнешка Холланд, кинорежиссер Фото: Боряна Пандовa

Половина населения США не хочет принимать правды, что Дональд Трамп проиграл. Этот лидер, созданный фейковыми новостями, которые распространяют конспирологические теории о фальсификации", - говорит в интервью журналу "Країна" польский кинорежиссер, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд. Живет в США и Франции.

- Мы на пороге больших перемен, которые трудно понять, с которыми сложно справиться. Есть кризис парламентской демократии. В международных корпорациях больше власти, чем у правительств. Интернет меняет коммуникацию между людьми. Гендерная революция дает больше власти женщинам. Это трудно воспринимают мужчины. Женщины в развитых странах, если хотят равноправия, не хотят много рождать детей. Это создает мощную обратную реакцию.

Этот лидер создан фейковыми новостями

Климатическая катастрофа развивается быстро, меняет наши привычки. Пандемия. На все эти проблемы у никого нет простых решений. И если кто-то скажет другое, то соблазнит невероятное количество людей. Они будто бы превращаются в сектантов. А таких, как я, фундаменталисты и фанатики ненавидят. Потому что заметна, публичная и выражаю свое мнение.

Вы тоже чувствовали, что вас не принимает общество или власть?

- У меня проблемы с польским обществом. Оно поляризовано. Нынешняя власть ведет политику "разделяй и властвуй". Половина верит в те ценности. А вторая - не воспринимает авторитарных ограничений свободы слова и мысли.

Американское общество тоже разделено. В такой среде могут злоупотреблять властью. Все несогласные - враги. Или хуже - политики выбирают какое-то социальное меньшинство за козла отпущения, делают из него врага, вызывают ненависть против этой группы. Это могут быть художники, судьи, ЛГБТ, женщины.

Во многих западных обществах идет борьба между новым современным видением мира и консервативным прошлым. Людей, которые не на стороне религии, национализма, государство считает врагами.

Полный текст интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 17146
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 11656
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 8811
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8586
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7146
Общество
Трассу Киев-Харьков погорожують перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Трассу Киев-Харьков погорожують перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
10
 Просмотров: 306
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
4
 Просмотров: 225
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
 Просмотров: 459
В Минздраве ответили на просьбу Кличко восстановить обучения младших классов
В Минздраве ответили на просьбу Кличко восстановить обучения младших классов Просмотров: 171
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
5
 Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
6
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 54822
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть