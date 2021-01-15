Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги

"Дональд Трамп - лидер, созданный фейковых новостями", - Агнешка Холланд, кинорежиссер Фото: Боряна Пандовa

Половина населения США не хочет принимать правды, что Дональд Трамп проиграл. Этот лидер, созданный фейковыми новостями, которые распространяют конспирологические теории о фальсификации", - говорит в интервью журналу "Країна" польский кинорежиссер, президент Европейской киноакадемии Агнешка Холланд. Живет в США и Франции.

- Мы на пороге больших перемен, которые трудно понять, с которыми сложно справиться. Есть кризис парламентской демократии. В международных корпорациях больше власти, чем у правительств. Интернет меняет коммуникацию между людьми. Гендерная революция дает больше власти женщинам. Это трудно воспринимают мужчины. Женщины в развитых странах, если хотят равноправия, не хотят много рождать детей. Это создает мощную обратную реакцию.

Этот лидер создан фейковыми новостями

Климатическая катастрофа развивается быстро, меняет наши привычки. Пандемия. На все эти проблемы у никого нет простых решений. И если кто-то скажет другое, то соблазнит невероятное количество людей. Они будто бы превращаются в сектантов. А таких, как я, фундаменталисты и фанатики ненавидят. Потому что заметна, публичная и выражаю свое мнение.

Вы тоже чувствовали, что вас не принимает общество или власть?

- У меня проблемы с польским обществом. Оно поляризовано. Нынешняя власть ведет политику "разделяй и властвуй". Половина верит в те ценности. А вторая - не воспринимает авторитарных ограничений свободы слова и мысли.

Американское общество тоже разделено. В такой среде могут злоупотреблять властью. Все несогласные - враги. Или хуже - политики выбирают какое-то социальное меньшинство за козла отпущения, делают из него врага, вызывают ненависть против этой группы. Это могут быть художники, судьи, ЛГБТ, женщины.

Во многих западных обществах идет борьба между новым современным видением мира и консервативным прошлым. Людей, которые не на стороне религии, национализма, государство считает врагами.

Полный текст интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна".