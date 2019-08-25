Агентство NASA будет расследовать первое преступление в космосе

В космосе состоялся первое преступление. Фото: ТСН

NASA расследует заявление о том, что астронавт Энн Макклейн получила доступ с Международной космической станции к банковскому счету своей бывшей лесбийской партнерше.

Бывшая жена Макклейн - Саммер Уорден - офицер воздушной разведки США в отставке. Когда она заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой локализовать компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). В связи с этим Саммер Уорден подала жалобу на Макклейн в Федеральную торговую комиссию США, сообщает The New York Times.

Вернувшись на Землю, Макклейн в показах под присягой, данных главному инспектору NASA, признала, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден, используя пароль, которым женщины пользовались во время совместной жизни. По словам адвоката астронавта, она делала это, чтобы убедиться, что в Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств к существованию. По словам Макклейн, бывшая жена ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA подтвердили, что им не известно ни об одном более ранней преступление, совершенное на Международной космической станции.

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Согласно действующим на МКС правилам, которые совместно установили Россия, США, Евросоюз, Япония и Канада, на астронавтов и космонавтов, работающих на ней, при решении юридических вопросов распространяется их национальное законодательство. Кроме того, существует возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там захотят привлечь к ответственности иностранца за преступление в космосе.