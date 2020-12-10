Адвокаты Януковича сбежали из суда

Адвокаты Януковича попросили о перерыве в судебном заседании и не вернулись. Фото: pravda.com.ua

При рассмотрении в Печерсом районном суде ходатайства об аресте экс-президента Виктора Януковича его защитники не явились на заседание после перерыва, о которм сами же и попросили. Поэтому судья снова назначил обвиняемому государственного адвоката.

Онлайн транслация заседание происходила на YouTube-канале Судебной власти Украины.

На заседании адвокаты Януковича внесли ходатайство о перерыве, который им якобы нужен, чтобы ознакомиться с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на ненадлежащее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.

По мнению прокуроров, адвокаты отстранились от своих обязанностей. В то же время, если они снова появятся в суд, то смогут принимать в нем участие.

"Фактически у нас есть самоустранение", - сказал судья.

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Это не первый случай на суде по госизмене Януковича, когда адвокаты игнорируют или покидают судебные заседания. Поэтому судья назначал бесплатного адвоката.

Это вызывало возмущение защитников бывшего президента. Он сам даже подавал в суд за такие решения.

Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.