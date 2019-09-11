Адвокат Сущенко обжалует незаконное осуждение журналиста в России

Адвокат хочет обжаловать незаконное осуждение Сущенка. Фото: tsn.ua

Общественный защитник Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что планирует в дальнейшем обжаловать дело незаконного осуждения журналиста в России.

"У нас остается внутринациональная русская юрисдикция, правда, без каких-либо перспектив, учитывая, что суда в России нет", - сказал защитник во время пресс-конференции.

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Фейгин надеется, что некоторые международные судебные инстанции могут по отдельным жалобам взяться за рассмотрение дела Сущенко.

Он напомнил, что освобождение Сущенко и других политзаключенных является компромиссом с политической точки зрения, но процессуальная сторона "мало кого интересовала".

"Этот политический компромисс предполагает определенные шаги, которые должны способствовать освобождению других политзаключенных. Это нужно будет сочетать с интересами государственной власти в Украине, чтобы не навредить политзаключенным, которые там остались", - сказал Фейгин.

Журналист Роман Сущенко, освобожденный с российской тюрьмы, рассказал, что его задержали в Москве 3 года назад, потому что его подставил военный, ребенка которого он крестил.