Адвокат рассказал о местоположении Сенцова

Олег Сенцов остается в колонии в Лабытнанги. Фото: Зеркало недели

Украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области).

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе проекту "Крым.Реалии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовы обменять российских вояк на Сущенко и Сенцова - Порошенко

"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", – сказал Динзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Сенцов позвонил домой из тюрьмы

Позже сестра Сенцова Наталья Каплан подтвердила на своей странице в Facebook, что ее брат остается в колонии.

"По информации надежного источника, Олег находится все там же, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения", - написала она.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили правозащитнице Яне Гончаровой, что украинский политзаключенный Олег Сенцов исчез из исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги на Урале. Отмечалось, что 25 февраля Гончарова написала письмо через электронную систему ФСИН, а 27 февраля ей пришел ответ, что "письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении".