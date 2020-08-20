Адская жара и грозы ожидают украинцев

В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 22-27 °. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На остальной территории без осадков, лишь на Житомирщине днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха 27-32°, на юге до 35° тепла.
Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом", говорит народный синоптик Владимир Деркач.
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