Адская жара и грозы ожидают украинцев

В Украины 20 августа будет царить жара. Местами пройдут грозы. Фото: pixabay.com

В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем ​​прогреется до 22-27 °. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На остальной территории без осадков, лишь на Житомирщине днем ​​небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха 27-32°, на юге до 35° тепла.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом", говорит народный синоптик Владимир Деркач.