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пятница, 14 июня 2019 07:24

Адская жара: чего ждать от погоды в пятницу

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Адская жара: чего ждать от погоды в пятницу
14 июня будут жарко и без осадков. Фото: 5.ua

В Украине в пятницу, 14 июня, сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

Осадков не прогнозируют, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (на юге и востоке - северо-восточный), 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +15...+21°, на побережье морей до +24°, днем +28...+33°. В Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью +13...+18°, днем +25...+30°. В Карпатах ночью +11...+16°, днем +21...+27°.

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В Киеве 14 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+20°, днем +30...+32°.

Каждая девушка с нетерпением ждет наступления лета, ведь именно в это время можно стать обладательницей соблазнительного шоколадного загара. Солнце может насытить нашу кожу необходимым для организма витамином D, а также предоставить нашей коже шикарный бронзовый оттенок. Однако оно может и навредить, оставив ожоги, пигментные пятна или более серьезные заболевания.

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