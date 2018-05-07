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понедельник, 07 мая 2018 19:24

Adidas попал в скандал через форму с гербом "СССР"
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Новая коллекции формы от Adidas с гербом "СССР"
Фото: 1927.kiev.ua
Новая коллекции формы от Adidas с гербом "СССР"
Новая коллекции формы от Adidas с гербом "СССР"

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas оказался в центре скандала, из-за новой коллекции формы. Речь идет о форме сборной России в 1991 году с надписью "СССР" и гербом Советского Союза.

"Adidas запустил в продажу" реплику футболки сборной России 1991 года ", как указано на официальном сайте компании. На этой футболке на груди надпись" СССР ", герб Советского Союза и номер" 9 "на спине. Производитель амуниции утверждает, что это аутентичная реплика формы сборной России 1991 года. Цена футболки 90 долларов.

Правда, есть один нюанс. Свою историю сборная России после распада Союза начинает с 1992 года. В 1991 году выступала еще сборная СССР, провела тогда 12 матчей ", - сообщает 1927.kiev.ua.

Не всем нравится подобная ностальгия немецкого производителя. В Twitter и Facebook официальные лица, лидеры мнений и рядовые граждане из разных стран возмущаются использованием советской символики. Правительство Литвы назвал имперскую ностальгию болезнью. Корреспонденты рекомендуют Adidas в паре с принтами Советского Союза использовать гербы Третьего рейха, как еще одного "создателя" Второй мировой войны.

"Какая замечательная идея, adidas. Предлагаю, почему бы еще не начать продавать нацистскую униформу? Иногда я чувствую, что существует новое движение - Идиоты без границ ", - написал в твиттере чешский аналитик Якуб Янда.

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Adidas проведет трофи-тур в столице Кубок ЛЧ представят в торговых центрах Киева.

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Дата
07
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