Яблочный Спас 2019: что святят, история и традиции

19 августа украинцы будут праздновать Преображение Господне или Яблочный Спас - второй в очереди трех спасов.
В этот день, согласно библейским сказаниям, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел их на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет.
По традиции в этот день идут в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. При этом нарвать плоды, которые затем освятят в церкви, обычно просили детей: "Детская рука еще не согрешила, потому Исусику она мыла".
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Считается, что в день Второго Спаса нужно съесть освященное яблоко: откусывая первый кусочек, загадайте желание, которое, согласно поверью, обязательно сбудется.
Кроме того, считается грехом забыть в этот день о душах усопших: после церкви нужно сходить на кладбище и помянуть усопших.
Что святят в церкви на Яблочный Спас: яблоки и другие фрукты - символ урожая, а также выпечку с фруктами, хлеб - символ семьи, соль, хрен, мед, цветы, колосья пшеницы. При этом ни в коем случае нельзя класть в корзину для освящения в церкви алкоголь и мясные продукты.
14 августа христиане восточного обряда отмечали праздник Медового Спаса, или Маковей. В Украине этот праздник называют Первым Спасом, Медовым Спасом, Мокрым Спасом, Маккавеем, Мокрым Маковеем, Спасом на воде. После Яблочного Спаса 19 августа будет еще третий, Ореховый Спас. Его отмечают 29 августа.
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