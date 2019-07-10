"Я просто поверил человеку" - Винник объяснил фото с лопатой

Фото: tsn.ua

Сеть облетел снимок Олега Винника с лопатой в руках во время предвыборной кампании Михаила Поплавского. Певец объяснил, почему поехал в тур поддержать "Аграрную партию".

"С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не хочу в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия", - пояснил певец, пишет ТСН.

Добавил, что ему не безразлично настоящее жизни людей в сельской местности.

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"Почему люди едут из украинских сел за границу? Они хотят заработать денег. Если бы у наших крестьян была работа, были достойные зарплаты, никому бы в голову не пришла мысль покинуть свою родную землю, свой родной дом. Это происходит от безысходности. Люди в селе живут за чертой", - отметил Олег.

Кроме того, певец рассказал, что думает о своих коллегах, которые идут в Верховную Раду.

"Я не даю оценок, отвечаю сам за себя, у меня есть чем заниматься. Но по факту, мы видим сколько артистов сейчас идут в парламент. В принципе, мне не важно из какой области люди идут в политику, важно для чего".

Украинский певец Олег Винник заявил, что поддерживает "Аграрную партию". Также певец сообщил, что начинает с лидером избирательного списка политсилы Михаилом Поплавским тур по Украине в поддержку партии.