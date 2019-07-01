Винник поддержал Аграрную партию и отправляется в тур с Поплавским

Аграрную партию Украины поддержал певец Олег Винник. Фото: Politeka.net

Украинский певец Олег Винник заявил, что поддерживает Аграрную партию.

Также певец сообщил, что начинает с лидером избирательного списка политсилы Михаилом Поплавским тур по Украине в поддержку партии. Об этом информирует пресс-служба АПУ.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим ... Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - отметил певец.

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Винник с Поплавским начинают тур по регионам Украины, первая встреча с избирателями пройдет в Фастове 4 июля.

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины стал заместитель председателя партии Олег Корбан. 54-летний Олег Корбан в рядах АПУ - с 2016 года.