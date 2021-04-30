9-летний украинец стал чемпионом мира

Всего в конкурсе участвовали 72 аккордеониста. Фото: pixabay.com

9-летний Иван Гомольський из Донецкой области победил на Международном конкурсе аккордеонистов в Америке.

Мальчик родом из Часового Яра. Он получил звание Чемпиона мира, сообщают в "Завтраке с 1+1".

Иван стал первым в своей возрастной категории. Всего в конкурсе участвовали 72 аккордеониста.

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Соревнование проходило онлайн из-за пандемии коронавируса. Парень представлял Украину под руководством преподавателя.

Председателем жюри был исполнитель и композитор Вячеслав Семенов. Судили участников исполнители мирового уровня, композиторы, дирижеры, продюсеры со всего мира.

Документальный фильм "Этот дождь никогда не кончится" режиссера Алины Горловой получил награду на международном кинофестивале goEast. Ленте присудили "Золотую лилию" за лучший фильм. Это главная награда фестиваля.