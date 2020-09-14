94-летняя Варвара Мацелла планирует организовать собственную выставку

Фото: Оксана Белоус

94-летняя мастерица Варвара Мацелла проводит мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок. Следующий состоится в среду, 16 сентября, в 17:00 по адресу: Киев, улица Антоновича, 23 б.

"С тех пор как вышла на пенсию начала изготавливать куклы-мотанки. Уже почти 40 лет их делаю. Когда по телевизору увидела о них передачу, тоже захотелось попробовать. Подумала, раз это кукла-мотанка, то должна быть на что-то намотана. Поэтому делаю скелет из проволоки и уже на него наматываю нить. Использую акрил, а также лен или коноплю. Сначала делаю 23 витка, закрепляю их - и голова готова. Затем делаю ручки и ножки. Юбочку сшиваю из тесьмы. Если увижу в магазине тесьму с красивым орнаментом, обязательно покупаю хотя бы метр. Также делаю куклы из соломы. Мотанки являются оберегом от всех бед", - рассказала мастерица.

Варвара Прокофьевна родилась в селе Малые Дмитровичи Обуховского района Киевской области. Когда в 1933-м был сильный голод, отец пешком пошел в столицу искать работу. Впоследствии забрал в Киев жену с тремя детьми. Уже в столице родился младший брат Варвары Прокофьевны.

Варвара Мацелла окончила машиностроительный техникум. Работала на хлебозаводе, позже - в научно-исследовательском институте на базе Киевского завода "Радар".

"На работе всегда участвовала в художественной самодеятельности. До сих пор помню все песни и юморески. Да и до карантина мы часто собирались и выступали в ветеранском совете", - поделилась женщина.

Вместе с еще одной киевской мастерицей Оксаной Белоус Варвара Прокофьевна проводит мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок. Следующие должны состояться 16 и 19 сентября по адресу улица Антоновича, 23 б.

Несколько раз в неделю Варвара Мацелла продает мотанки у выхода из метро на станции Площадь Льва Толстого.

"Давненько я не видела Варвару Прокофьевну, еще с осени прошлого года. Уже всякое думалось. И вдруг вижу сидит с куколками у выхода из метро Площадь Льва Толстого. Для нее важно не просто продать свое изделие, а чтобы его оценили, увидели. Куколки этой мастерицы наполнены очень хорошей энергетикой. Я также имею такую ​​- на счастье. Подумать только - человеку 94 года, а в планах еще выставку свою организовать. Это большой талант. А если попросить, то и юмореску прочитает - не каждый современный актер так сможет", - рассказала Оксана Билоус.

Недавно Варвара Прокофьевна перенесла операцию, была язва. Сейчас у женщины осталась послеоперационная грыжа. Хотела бы от нее избавиться, но не знает, решатся ли врачи на еще одно хирургическое вмешательство из-за почтенного возраста пациентки. Пенсии на необходимые лекарства не хватает, поэтому мастерица продает свои изделия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 50 грн до $160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица

У Варвары Мацеллы есть сын и внучка. Муж умер в 2004 году.