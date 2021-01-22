90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции

Автор: Константин Голинченко Простой генетический анализ дает понять, что коронавирус переток к нам от животных - говорит Артем Албул

Подавляющее большинство информации в интернете о ковиде - или фейки, или манипуляции. Об этом говорит известный блоггер, автор Youtube-канала "Проклятый рационалист" Артем Албул.

"Есть замечательное сообщество" По ту сторону новостей ", которое занимается разоблачением различных фейков. Во время пандемии из-за нашествия фейковои информации именно о ковиде они вынуждены были создать отдельный ресурс - сайт" По ту сторону пандемии ", где были собраны фейки именно об этом.

Больше всего, наверное, было фейков о лечении дома. Советовали очень вредные даже вещи. Мне страшно представить, сколько людей испортили себе здоровье и нервы тестируя эти вредные советы. Например, был совет дышать испарениями спирта, который должен убивать вирус внутри, хотя это абсурд, потому что вирус не живет вне клеток, и если мы должны как-то убить вирус, то это означает, что мы убиваем клетку своего организма. Это так точно не может сработать.

Конечно, была куча теорий и фейков о происхождении вируса: мол, его синтезировала какая-то био-лаборатория. Хотя простой генетический анализ дает понять, что вирус перетек к нам от животных. Сравнивая ДНК этого вируса и ДНК многих других подобных вирусов, которые поражают животных, мы видим сходство: цепочка изменений, которая привела к тому, что вирус, который ранее заражал только животных, начал заражать людей.

Есть много пугающих вбросов с преувеличением количества смертей с демонстрацией фотографий, не относящиеся к теме, или наоборот - слишком успокаивающие сообщения: "ничего, никто не умирает". Но в целом, потому что тема охватила абсолютно всех людей во всем мире, фейков было очень много, просто шквал".

Артем рассказывает, что случается часто слышать о теории заговора, мол ковид на самом деле искусственно раздут и выгоден в борьбе крупных мировых игроков, чтобы положить экономику оппонентов. Мол, на самом деле, это лишь одна из разновидностей гриппа.

"Эта теория абсурдна, как и любая теория заговора. Сказать, что кому-то выгодно убить экономику своей страны, это, конечно, абсурд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменились коронавирусные цифры в областях

Это совершенно точно не грипп. Его контагиозность, заразность значительно выше. Летальность тоже выше. И ход сложнее. Плюс от гриппа у нас есть вакцины. Да, мы должны их обновлять ежегодно из-за того, что появляются новые и новые штаммы, но, тем не менее, мы можем контролировать грипп. Плюс у нас есть несколько лекарств от гриппа. От ковида этого всего не было. Именно сочетание всех этих причин - неконтролированность, отсутствие эффективного лечения, большая контагиозность - это делает его более уникальным и ситуацию более критической по сравнению с другими инфекционными болезнями ", - отмечает блогер.

Главный тренер мадридского "Реала" 48-летний Зинедин Зидан заболел коронавирусом. Французский тренер сдал положительный тест на Covid-19 после матча 1/16 Кубка Испании против "Алькояно". Пока что не известно, есть ли другие инфицированные в команде футболисты и работники клуба.