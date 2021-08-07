9 августа день ангела у владельцев популярных имен

В понедельник, 9 августа, именины отмечают Иваны и Николаи. Не забудьте поздравить виновников торжества с Днем ангела.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значении и происхождении этих имен, а также выбрать открытку для именинников.

Имя Иван происходит от еврейского имени Йоханан. Означает "Бог милостив", "Бог помиловал".

Имя распространено среди славянских народов и есть практически наиболее употребляемым. Его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов.

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Имя Николай состоит из двух древнегреческих слов: nicos - победитель, победа и laos - народ. То есть значение имени можно расшифровать как "победитель народов".

Это имя является одним из самых распространенных мужских имен в христианском мире и на разных языках звучит по-разному: Никола, Николаус, Николас, Миклош. На Руси появилось после принятия христианства, но особого распространения не получило. Только в VIII в имя Николай стало популярным. Это связано с почитанием христианского святого Николая Чудотворца.

Фото: lux.fm

9 августа православные верующие отмечают 8-ю неделю по Пятидесятнице, дню, когда Святой Дух сошел на апостолов. Кроме того, сегодня чтят память великомученика и целителя Пантелеймона.