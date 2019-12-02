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понедельник, 02 декабря 2019 17:40

8-летнему Артему Колеснику с ДЦП нужна помощь

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8-летнему Артему Колеснику с ДЦП нужна помощь
Один курс лечения стоит около 17 тысяч гривен

Мать 8-летнего Артема Колесника с Кропивницкого просит помочь собрать средства на лечение ДЦП в сына. Мальчику нужна постоянная реабилитация. Один курс стоит около 17 тысяч гривен. Сейчас мать с сыном находятся на лечении в Трускавце.

"Артемчик родился на месяц раньше. Меня кесарили, потому что ребенку не хватало кислорода. После рождения внезапно начал синеть. У него обнаружили отек мозга. Домой выписались только через два месяца. В полгода Артемушки поставили диагноз ДЦП. С тех пор стараюсь его возить на реабилитацию. Сыну сделали операцию на ногах. Благодаря этому и реабилитации в Трускавце стал лучше ходить. Но денег не хватает, не все курсы удается проходить. На этот раз приехали, но деньги есть только на часть лечения. Еще квартиру снимаем, две недели стоят 3,6 тысячи гривен. Вынуждена просить помощи у неравнодушных людей", - сказала Gazeta.ua Светлана Колесник.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5445 2361 (Колесник Артем Владимирович).

Автор: Любов Карнарук
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Дата
02
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