88% украинцев верят в победу, 98% – поддерживают ВСУ

Более половины опрошенных верят в то, что Украина станет членом ЕС в ближайшее время. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

98% поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины, 93% поддерживают деятельность Президента Зеленского, 84% поддерживают действия местных председателей.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать цельность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, более низкий уровень готовности – на Юге и Востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

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Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% - за вступление в НАТО. 61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет).

13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в более длительной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС – всего 4%. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

90% опрошенных, думая о ситуации в стране, испытывают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду возросло в три раза. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

Всего опросили 1200 респондентов.

Европейский парламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.