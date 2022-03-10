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Спецтема: Война России против Украины

80% украинцев помогают в защите государства - опрос

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80% украинцев помогают в защите государства - опрос
80% украинцев помогают в защите государства. Фото: facebook.com

97% украинцев планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг" 8-9 марта 2022 года.

По результатам опроса более 80% респондентов тем или иным способом помогают защищать Украину:

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- 39% активно помогают людям и армии как волонтеры;
- 37% оказывают финансовую помощь;
- 18% участвующих в информационном сопротивлении;
– 12% продолжают работать в критической инфраструктуре;
– 10% являются участниками территориальной обороны.

Только 19% ответили, что сейчас нет возможности помогать. В основном это пожилые люди. Однако значительная часть старших граждан так или иначе вовлечена в сопротивление.

79% украинцев против официального признания частью РФ ранее оккупированных районов Донбасса, 75% против признания Крыма частью страны-агрессора, а 56% – против запрета на вступление Украины в НАТО.

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