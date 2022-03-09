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среда, 09 марта 2022 19:40

Спецтема: Война России против Украины

Большинство украинцев против принятия условий РФ и обвиняет россиян в вооруженной агрессии - опрос
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79% украинцев против официального признания частью РФ ранее оккупированных районов Донбасса, 75% против признания Крыма частью страны-агрессора, а 56% – против запрета на вступление Украины в НАТО.

3 и 4 марта исследовательское агентство Info Sapiens провело всеукраинский опрос для Британского исследовательского агентства OРБ. Результатами поделилась на официальном сайте.

Респондентов спросили, как они относятся к политикам и, в частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому. К главе государства положительно относятся 88%, отрицательно – 8%. К беглому президенту Виктору Януковичу наоборот - 87% относятся отрицательно, положительно - 6%.

67% опрошенных украинцев готовы обороняться с оружием, чтобы остановить российскую оккупацию Украины. В частности, так ответили 78% мужчин и 59% женщин.

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Большинство украинцев против принятия условий РФ
Фото: sapiens.com.ua
Респондентов спросили, как они относятся к политикам и, в частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому
67% опрошенных украинцев готовы обороняться с оружием, чтобы прекратить российскую оккупацию Украины
В том, что обычные россияне виновны в вооруженной агрессии, уверены 66% респондентов.
Самыми распространенными причинами, почему не уехали, были: "Это мой дом, и я не хочу его покидать" (51%) и "Я хочу бороться, защищать" (22%)

В том, что обычные россияне виноваты в вооруженной агрессии, уверены 66% респондентов, а 30% – что не виноваты.

Уехали в другие украинские города или села 8% украинцев. Самыми распространенными причинами, почему не уехали, были: "Это мой дом, и я не хочу его покидать" (51%) и "Я хочу бороться, защищать" (22%).

Чувствуют себя в опасности днем ​​34% украинцев, ночью – 50%.

По поводу того, что может закончиться еда, переживают 51%. Из-за возможной нехватки воды – 39% опрошенных.

Исследовательское агентство опрашивало 1024 респондентов. Опрос проводили методом САТИ, включающим в себя телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Респонденты – граждане Украины в возрасте 18 лет и старше. Не проводили исследования в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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