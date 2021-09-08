8 сентября отмечают день грамотности, солидарности журналистов и день извинений

Сегодня отмечают три праздника. Фото: pixabay.com

8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и День извинений.

Международный день грамотности - один из дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. В этот день проводятся конференции и взлеты учителей, выдающихся педагогов награждают, пишет УНН.

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Праздник отмечается не только в честь тех, кто дал человечеству письменность, но и всех, кто учит детей и молодежь и распространяет грамотность.

Ежегодно 8 сентября в ходе официальной церемонии по случаю Международного дня грамотности присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности: Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона и Премия ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение грамотности.

Международный день солидарности журналистов провозглашено в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов.

Дата для проведения этого международного дня была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году в Берлине был казнен фашистами чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках Юлиус не оставил профессию и успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее". За нее он посмертно в 1950 году награжден Международной премией Мира.

Традиционно в этот день по всей планете проходят собрания и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран мира. На этих профессиональных съездах представители четвертой власти делятся своим журналистским опытом и отмечают самых достойных в своей среде.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Она обычно вручается 8 сентября.

8 сентября в православной церкви молитвенно поминают мучеников Адриана и Наталию, а также чтят память священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).