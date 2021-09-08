8 сентября отмечают день грамотности, солидарности журналистов и день извинений

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1053
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 243
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 360
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 153
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 594
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 639
Зеленский не получил от Байдена желаемого - что о нас пишет мировая пресса
Зеленский не получил от Байдена желаемого - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 441
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 819
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 198
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
11
5
28
6
15
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу
Человек-паук поднимается на небоскреб, неделя моды и протесты против короновирусу
Сколько процентов недовольны сексом, а сколько - фотошопят снимки: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов недовольны сексом, а сколько - фотошопят снимки: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Видео
Все видео
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1368
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1206
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 684
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 12:52

8 сентября отмечают день грамотности, солидарности журналистов и день извинений

  Комментировать
8 сентября отмечают день грамотности, солидарности журналистов и день извинений
Сегодня отмечают три праздника. Фото: pixabay.com

8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и День извинений.

Международный день грамотности - один из дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. В этот день проводятся конференции и взлеты учителей, выдающихся педагогов награждают, пишет УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сценарии перехода школ на дистанционное обучение

Праздник отмечается не только в честь тех, кто дал человечеству письменность, но и всех, кто учит детей и молодежь и распространяет грамотность.

Ежегодно 8 сентября в ходе официальной церемонии по случаю Международного дня грамотности присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности: Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона и Премия ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение грамотности.

Международный день солидарности журналистов провозглашено в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов.

Дата для проведения этого международного дня была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году в Берлине был казнен фашистами чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках Юлиус не оставил профессию и успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее". За нее он посмертно в 1950 году награжден Международной премией Мира.

Традиционно в этот день по всей планете проходят собрания и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран мира. На этих профессиональных съездах представители четвертой власти делятся своим журналистским опытом и отмечают самых достойных в своей среде.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Она обычно вручается 8 сентября.

8 сентября в православной церкви молитвенно поминают мучеников Адриана и Наталию, а также чтят память священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8 сентября отмечают день грамотности, солидарности журналистов и день извинений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

Пленных продали в гладиаторские школы

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 6399
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 4239
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 4113
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 4069
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 2916
Общество
Украину окутают туманы: синоптик удивила прогнозом
Украину окутают туманы: синоптик удивила прогнозом Просмотров: 9
"Дашу переехала машина и волочила еще несколько метров" - мать просит помощи на лечение и реабилитацию дочери
"Дашу переехала машина и волочила еще несколько метров" - мать просит помощи на лечение и реабилитацию дочери
 Просмотров: 108
Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку
Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку Просмотров: 342
В Италии Украину отнесли к "российскому региону"
В Италии Украину отнесли к "российскому региону" Просмотров: 198
Гороскоп на 8 сентября: у кого начнется суперуспешный период
Гороскоп на 8 сентября: у кого начнется суперуспешный период
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 57076
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть