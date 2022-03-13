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Спецтема: Война России против Украины

7 советов, которые облегчат детям эвакуацию во время войны

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7 советов, которые облегчат детям эвакуацию во время войны
Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.. Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation/678

Когда отправляетесь в путь с ребенком во время войны, возьмите с собой его любимую игрушку и предупредите, как нужно вести себя на блокпостах.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, выделили 7 советов, как обращаться с детьми в пути во время войны.

1. Проговорите, по возможности, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Это поможет ребенку почувствовать, что ситуация находится под контролем.

2. Предложите взять в дорогую любимую игрушку. Любимые вещи придают чувство связи с домом, это успокаивает.

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3. Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса).

4. Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.

5. Научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытащить руки, сжать кулаки, крепко зажмуриться от злости.

6. Помогайте овладевать усталостью. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку поиграть в игры.

7. Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях.

Документ о прекращении войны будет подписан президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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