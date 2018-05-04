7 евро за въезд в Евросоюз: прояснили ситуацию

Европейский Союз будет взимать плату за въезд с граждан третьих стран раз в несколько лет, а не за каждое пересечение границы. Инициатива коснется не только граждан Украины.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в эфире ОбозTV.

Окончательное решение в ЕС еще не принято и не получило юридической силы.

"Во-вторых, речь идет о том, чтобы платить не каждый раз, а один раз. Это не разрешительная система, а система идентификации путешественников. Это плата за обработку информации, одноразовую идентификацию, которая будет действительна несколько лет. В-третьих , этот проект касается не Украины, а всех стран, имеющих безвизовый режим с Европейским Союзом", - добавил представитель ГМС.

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Гунько посоветовал украинцам не сильно переживать из-за этого.

"События последних лет в мире показывают, что идентификация - это очень важный аспект международных путешествий. Украина также усиливает контроль пребывания иностранцев на своей территории. Это нормально с учетом тех угроз и вызовов, которые существуют в мире", - добавил он.

Украинские туристы, которые собираются путешествовать в Европу в рамках безвизового режима будут оформлять специальное разрешение. За него придется заплатить 7 евро.