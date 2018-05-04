Выпускники первыми получат новые ID-паспорта

ID-карты выпускникам учебных заведений оформлять в приоритетном порядке / фото: Укринформ

ІD-карты выпускникам общеобразовательных учебных заведений будут производить в приоритетном порядке.

Для их оформления школьникам необходимо обратиться в подразделение ГМС или центра предоставления административных услуг, рассказывают в Государственной миграционной службе.

Получателям необходимо предоставить свидетельство о рождении, паспорта родителей (или одного из них), справку о регистрации места жительства (выдает орган регистрации, образованный местной администрацией).

Первый паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в Евросоюзе будут платить за безвиз

В Министерстве образования и науки Украины предупредили о том, что 9-классникам, которые будут поступать на младшего специалиста, необходимо оформить ID-карту.

Очередь на персонализацию загранпаспортов сократилась более чем на 100 тыс. В середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинат "Украина" составляла около 700 тыс, а по состоянию на 16 апреля - 572 тыс.