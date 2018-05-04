Украинцам готовят безвиз с десятками государств

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1575
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5859
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2745
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1845
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4050
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2286
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
20
4
7
8
4
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Олигарх-советник Порошенко &quot;срезает&quot; до работы через заповедник
Олигарх-советник Порошенко "срезает" до работы через заповедник
&quot;Лучшая чем некоторые министры&quot; - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
"Лучшая чем некоторые министры" - Москаль катал американского посла в лифте и радовал сакурами
&quot;Я - россиянин, давай обнимемся&quot;: бездомные в ватниках митинговали в Одессе возле посольства РФ
"Я - россиянин, давай обнимемся": бездомные в ватниках митинговали в Одессе возле посольства РФ
Видео
Все видео
Не могу сочувствовать на 100% - Притула возмутила реплика Найема
Не могу сочувствовать на 100% - Притула возмутила реплика Найема
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
В комитете нацбезопасности прокомментировали взрывы в Балаклее
Найем лежит в больнице без охраны
Найем лежит в больнице без охраны
Майкл Щур одновременно потролил Порошенко и Тимошенко
Майкл Щур одновременно потролил Порошенко и Тимошенко
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1575
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4050
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5913
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 756
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8784
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 531
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 10:28

Украинцам готовят безвиз с десятками государств

  Комментировать
Украинцам готовят безвиз с десятками государств
Идут переговоры о поездках в Грузию по ID-карточкам. Фото: dpsu.gov.ua

Украина договаривается с несколькими десятками стран о взаимной отмене визового режима.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает "Громадське".

В ведомстве отметили, что Украина изучает вопрос поездок граждан в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карты.

"В случае принятия обеими государствами решения о приемлемости данного типа документа как основания для въезда, сторонами будут осуществлены внутригосударственные процедуры с целью заключения и вступления в силу соответствующего международного договора", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы смогут поехать в горы Анды без виз

В полночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны ЕС и некоторые отдельные члены Шенгенской зоны. Весной 2017 года Европейский Союз завершил все процедуры для введения безвизового режима для Украины.

В конце 2015 года ЕС официально признал выполнение Украиной всех условий визовой либерализации, однако кризис с беженцами несколько затянул введение безвиза.

Украина предоставила право гражданам стран ЕС на безвизовые поездки еще в 2005 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцам готовят безвиз с десятками государств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 57752
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 33264
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 25499
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 21803
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 18715
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
7
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 41593
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua