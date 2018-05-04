Украинцам готовят безвиз с десятками государств

Идут переговоры о поездках в Грузию по ID-карточкам. Фото: dpsu.gov.ua

Украина договаривается с несколькими десятками стран о взаимной отмене визового режима.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает "Громадське".

В ведомстве отметили, что Украина изучает вопрос поездок граждан в Грузию по внутренним паспортам в форме ID-карты.

"В случае принятия обеими государствами решения о приемлемости данного типа документа как основания для въезда, сторонами будут осуществлены внутригосударственные процедуры с целью заключения и вступления в силу соответствующего международного договора", - говорится в сообщении.

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В полночь на 11 июня граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны ЕС и некоторые отдельные члены Шенгенской зоны. Весной 2017 года Европейский Союз завершил все процедуры для введения безвизового режима для Украины. В конце 2015 года ЕС официально признал выполнение Украиной всех условий визовой либерализации, однако кризис с беженцами несколько затянул введение безвиза. Украина предоставила право гражданам стран ЕС на безвизовые поездки еще в 2005 году.