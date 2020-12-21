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понедельник, 21 декабря 2020 16:47

67% украинцев ничего не знают о судебной реформе Зеленского - опрос

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67% украинцев ничего не знают о судебной реформе Зеленского - опрос
О КСУ 63% опрошенных знают плохо или совсем ничего. Фото: pixabay

27% опрошенных украинцев знают о решении Конституционного суда, которое поставило под угрозу безвиз и международную поддержку Украины.

С судебной реформой президента Владимира Зеленского хорошо знакомы 2% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Фонда Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В то же время о КСУ 63% опрошенных знают плохо или совсем ничего.

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Результаты исследования свидетельствуют, что 23% украинцев в определенной степени знакомы с содержанием судебной реформы президента Украины; 2% - хорошо осведомлены; 21% - что-то знают; 67% - не знакомы с содержанием реформы; 10% - не интересуются этой темой.

31% украинцев ничего не знают о Конституционном суде. Хорошую осведомленность в вопросе показали лишь 3,4% опрошенных.

Более трети украинцев верят, что в новом году произойдут изменения состава правительства и Верховной Рады. По данным соцопроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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