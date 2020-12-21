Украинцы верят в проведение новых выборов президента 2021 года

Более трети украинцев верят, что в новом году произойдут изменения состава правительства и Верховной Рады.

По данным соцопроса проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"25 процентов считают, что 2021 года возможны досрочные выборы президента, 33 процента считают возможными досрочные выборы Верховной Рады, 39 процентов - что вероятна смена правительства в течение 2021-го".

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Опрос проводился 5-13 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По результатам соцопроса, украинцы считают неудачником года президента Владимира Зеленского.