6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея

Экспозицию краеведческого музея в селе Межирич Каневского района Черкасской области посвятили беркутовцам, участвовавшим в разгоне протестующих во время Революции Достоинства. Просуществовала экспозиция только 5 дней.

Информация о выставке вызвала общественный резонанс, который вылился в акцию протеста под музеем. Поэтому директор решил изъять экспонаты и закрыть экспозицию.

Фото: facebook.com/sokyra.party.ck

После приезда журналистов экспозицию из музея убрали, сообщил в Facebook советник заместителя председателя КГГА Владимир Зинченко.

"На Каневщине в Межиричи открыли музей погибшим на Майдане Беркуту. Экспозиция музея - резиновые палки, наручники .. Те же палки, которыми били по голове протестующих. Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько убрали. Но, как сообщили, что все вернут обратно, как только поедут журналисты ", - написал Зинченко.

Автор: facebook.com/vladimir.zinshenko Владимир Зинченко сообщил о музее в Межириче

Экспозицию в краеведческом музее Межирицкой ОТГ открыли еще 9 мая представители "ОПЗЖ" и "Возрождение". Об этом в соцсетях сообщили черкасские активисты Демсокиры.

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"Главная тема музея -" Беркут ", его воспевание и героизация. Никто не говорит, что "беркутовцы" - это не люди. Но разве это не абсурд - героизировать убийц и палачей, тем более тогда, когда еще продолжаются суды, когда могилы убитых не успели и травой зарасти, когда их дети еще не выросли и не увидели, как у нас в стране умеют плевать на Героев?" - говорится в посте.

Адвокаты бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, которых в рамках обмена передали боевикам "ДНР" и "ЛНР", обратились к президенту Владимиру Зеленскому.