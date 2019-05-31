58% украинцев хотят детские комнаты на работе: исследование

Фото: hh.ua

1 июня в мире отмечают "День защиты детей". На честь этого, экспертно-аналитический центр hh.ua провел исследования как и что обеспечивают работодатели в плане предоставления условий для сотрудников с детьми.

64% опрошенных считают, что потребность в специальных условиях для сотрудников с детьми существует. Для 58% респондентов, наиболее предпочтительными являются детские комнаты. Для 56% - детские сады при офисах.

Кроме этого, 23% хотят, чтобы в офисах были няни, 22% нуждаются в специальных помещениях для кормления, 16% - для изменения подгузников.

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Среди компаний, которые в вакансиях отмечают наличие перечисленных потребностей являются представители отраслей IT, гостиницы, рестораны, компании, которые предоставляют услуги для населения, медицинские учреждения, аптеки, государственные организации.

В Украине большинство работодателей находятся в Киеве - 74% вакансий, Ивано-Франковске - 11%, Львове - 9%, Тернополе - 4%, Николаеве - 2%.

Некоторые работодатели предлагают частичную оплату отдыха для детей, подарки на праздники, учебно-развлекательные мероприятия и частичную компенсацию медицинского страхования для детей.

Международный день защиты детей, основанный в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. С 2012 года в этот день отмечается и Всемирный день родителей - об этом Генеральная Ассамблея ООН провозгласила своей резолюцией.