Украинская авиакомпания задержала сразу 11 рейсов

Рейсы задержали как по техническим, так и производственным причинам. Фото: Join UP!

Украинская авиакомпания Join up задерживает 11 рейсов.

Изменения в расписании рейсов произошли преимущественно по техническим причинам, передает УНН.

- BKV 2161 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 14:00 (было 00:50) - ориентировочное время прибытия 16:30;

- BKV 2172 Анталия - Запорожье ориентировочное время вылета 17:30 (было 4:30) - ориентировочное время прибытия 20:00;

- BKV 2171 Запорожье - Анталия ориентировочное время вылета 21:00 (было 7:50) - ориентировочное время прибытия 23:40;

- BKV 2166 Анталия - Херсон ориентировочное время вылета 17:50 (было 11:15) - ориентировочное время прибытия 20:00;

- BKV2561 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 12:10 (было 7:20) - ориентировочное время прибытия 14:50;

- BKV2168 Анталия - Кривой Рог ориентировочное время вылета 15:50 (было 11:00) ориентировочное время прибытия 18:15;

- BKV2167 Кривой Рог - Анталия ориентировочное время вылета 19:15 (было 14:25) - ориентировочное время прибытия 21:40;

- BKV2562 Анталия - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 22:40 (было 17:50) - ориентировочное время прибытия 1 июня 1:20;

- BKV 2116 Киев (Борисполь) - Шарм-эль-Шейх ориентировочное время вылета 1 июня 1:30 (было 20:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 6:30.

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Некоторые рейсы задерживают по производственным причинам. В частности:

- PQ 511 Киев (Борисполь) - Ларнака ориентировочное время вылета 22:00 (было 18:10) - ориентировочное время прибытия 1 июня 00:50;

- PQ 512 Ларнака - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 1:50 (было 22:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 4:50.

Около 30 пассажиров пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ не попали на борт самолета и остались в аэропорту "Борисполь". Их просто "забыли" довезти из терминала к самолету, который полетел без них. Выяснилось, что перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.