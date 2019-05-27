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понедельник, 27 мая 2019 01:37

В "Борисполе" забыли пассажиров, которые летели из Киева в Одессу

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В &quot;Борисполе&quot; забыли пассажиров, которые летели из Киева в Одессу
Фото: Украинское радио

Около 30 пассажиров пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ не попали на борт самолета и остались в аэропорту "Борисполь".

Их просто "забыли" довезти из терминала к самолету, который полетел без них. Выяснилось, что перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете, пишет УП.

"Данная ситуация произошла из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.

Генеральный директор Aerohandling Олег Голохвастов извинился за непредвиденную ситуацию. Он сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

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"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.

Части пассажиров, которые не вылетели из Киева, поменяли билеты на другой рейс "Киев-Одесса" и заселили в гостиницу в Борисполе, другим было организовано автобусный трансфер до пункта назначения.

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