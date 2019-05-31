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пятница, 31 мая 2019 17:01

Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
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Столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах
Фото: Тарас Подолян
Столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах
Столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах
Столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах
Столичные выпускники традиционно искупались в фонтанах

Сегодня в школах страны прозвенел последний звонок.

Форма и время проведения праздника определяют учебные заведения самостоятельно.

А вот столичные выпускники по негласной традиции после школьной линейки идут в центр города и купаются в фонтанах. В первую очередь направляются на Майдан, Мариинский парк, во Дворец Спорта.

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Gazeta.ua предлагает взглянуть на счастливую молодежь.

Впереди еще выпускной. Его дата Украины привязана к завершению ВНО. Каждая школа может сама определять день для проведения выпускного вечера в пределах месяца - с 24 мая по 24 июня.

25 мая в украинских школьников начались каникулы. Учащиеся учебных заведений Полтавского района поделились с журналистом "Газеты" планами на лето.

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