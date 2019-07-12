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пятница, 12 июля 2019 16:47

5 советов для тех, кто хочет усыновить ребенка

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5 советов для тех, кто хочет усыновить ребенка
По словам психолога, усыновленные дети часто боятся объятий. Фото: ua.prostopravo.com.ua

В Украине почти миллион супружеских пар не могут иметь детей. Более 100 тыс. несовершеннолетних живут в интернатах. Об этом Gazeta.ua рассказала детский психолог Вера Селезнева.

"Из них только 10 тысяч имеют статус ребенка-сироты или лишенного родительской опеки. В основном это дети старшего возраста и с ограниченными возможностями, - говорит психолог. - Все хотят детей до 10 лет. Поэтому долго стоят в очереди, - объясняет Вера. - Труднее найти родителей для тех, кому по 12-15. Они ничем не хуже 3-летних. К ним просто надо искать подход. Есть дети, которые страдали от семейного насилия. Такие теряют веру во взрослых ".

По словам психолога, усыновленные дети часто боятся объятий.

"Не ждите, что вам сразу будут бросятся на шею, - говорит Селезнева. - Из-за избиения большинство из них не любят прикосновений. Боятся обниматься и купаться. Когда 4-летнюю Иванку несли в ванную, она плакала и отбивалась. Долго искать причину не пришлось. Ее мать посадили за кражу, папа покинул и обзавелся новой семьей. Воспитывала тетя. Когда девочка не слушалась, обливала ее холодной водой".

Дает 5 советов для тех, кто хочет усыновить ребенка.

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"Во-первых, не ставьте завышенные требования к ребенку. Тогда не придется долго стоять в очереди. Все хотят ребенка здорового, славянской внешности, без задержки развития и генетических отклонений. Ребенок из интерната не может быть без задержки. Он растет в среде, которая этому способствует. Но в семье ребенок меняется на глазах. Во-вторых, если хотите быстрее стать родителями, усыновляют детей, у которых есть брат или сестра", - говорит психолог.

В-третьих, не переживайте, что ребенку передадутся родительские гены.

"Ребенка формирует среда, в которой он растет, - говорит Вера Селезнева. - В-четвертых, помните, что сначала придется притереться друг к другу. Первые 3 недели психологи называют медовым месяцем. Ребенок пытается понравиться. А потом показывает, на что способен. В-пятых, помните, что к адаптации больше готовы те, кто посещал курсы для приемных родителей. Это в ваших интересах".

Голливудская актриса Николь Кидман и австралийский певец Кит Урбан решили усыновить 5-го ребенка.

Автор: Gazeta.ua
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12
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