5 поваров сделали рекордный рулет с блинов

В Днепре 5 поваров сделали самый большой рулет с блинов.

Рекорд Украины поставили помощью 880 блинов. Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Областной.

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"Повара выпекали блины 2 суток. С блинов выложили полотно длиной 23 м и покрыли все сырковой массой", - говорится в сообщении.

Рекорд установили во время массового мероприятия в честь последнего дня Масленицы. После фиксирования рекорда, рулет порезали и раздали всем присутствующим.

60 метровый бутерброд сделали к всемирному дню хлеба в Запорожье. На изделие ушло 135 батонов, 15 килограммов колбасы и 10 килограммов майонеза. Также помидоры и зелень.