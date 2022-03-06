3-летнему мальчику оторвало ногу: россияне ночью бомбили Житомирщину

В ночь с 5 на 6 марта вражеские обстрелы пришлись на дома мирных жителей в Коростене. Фото: ua.news

Российские военные ночью бомбили жилые дома в Коростене, Житомирская область.

В результате погиб человек. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

"Ночная бомбардировка жилых домов в Коростене Житомирской области. Разрушены 10 жилых домов. 1 человек погиб. Двое ранены. В том числе ребенок. 3-летнему мальчику оторвало ногу. За его жизнь борются врачи", - написал Цаплиенко.

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Кроме того, прессслужба Укрзализныци сообщает, что перед станцией Коростень произошел обстрел, из-за чего поезд 95 Киев-Рахов задержится на 3 часа. Поезд держался на безопасном расстоянии, пострадавших или повреждений состава нет. Следующие поезда дальнего сообщения будут следовать обходным путем.

Потери русских военных на 11-й день войны ориентировочно составляют более 11 тыс. личного состава. Кроме того, враг потерял 285 танков. Вооруженными силами и подразделениями сил безопасности и обороны Украины одиннадцатые сутки ведутся ожесточенные бои по содержанию определенных рубежей. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с украинскими войсками. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, через осведомленность о реальном положении дел.