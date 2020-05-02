300% зарплаты для врачей: в Минздраве нашли виновных в невыплате

В Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом - медик/ Фото: Reuters

Министерство здравоохранения перечислило средства на выплату 300% зарплат врачам, которые работают с больными на коронавирус. Деньги задерживают на местном уровне.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Были собраны все медицинские работники, работавшие с этими больными, была собрана заработная плата. В соответствии с этими суммами, были перечислены средства, чтобы были осуществлены выплаты с учетом 300%.

Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главных врачей больниц. Начали манипулировать относительно выплат... Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сказал Степанов.

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Он разослал письма председателям ОГА и ждет отчетов по каждому медучреждению: какие суммы были выплачены и каким работникам, привлеченным к лечению инфицированных коронавирусом граждан.

Степанов призвал врачей, которым не выплатят средства, обращаться на "горячую линию" министерства по номеру 0-800-505-201.

В Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом - медик. 16 врачей умерли от инфекции. МЗ пообещало медработникам, которые борются с коронавирусом, увеличить зарплаты до 300%. Однако работники больниц жалуются на невыплату средств. На прошлой неделе медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на протест - отказываются во время эпидемии работать за зарплату в 3-5 тыс. грн