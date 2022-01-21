25-летний лейтенант закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты

На одном из учебных полигонов Николаевской области военнослужащий Богдан Федосенко закрыл собой побратима от взрыва гранаты. Фото: facebook.com/kslpress

На учебном полигоне Николаевской области военнослужащий хмельницкой воинской части А-0598 25-летний Богдан Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты.

Событие произошло во время занятий по огневой подготовке - метанию боевых гранат, сообщило командование Сил логистики ВСУ.

"Увидев, что военнослужащий бросил гранату, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно. Оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой. И спас жизнь подчиненному", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самому младшему было 22: назвали имена бойцов, погибших на полигоне

В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. Его ждет недолгая реабилитация. Однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и хочет вернуться в военный строй.

В воинскую часть А-0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно положительно. Командование Сил логистики ВСУ представило его к поощрению.

На полигоне бронетранспортер сбил военного ВСУ - 40-летнего Анатолия Мельника. Погибший родом из Сум. У него осталась жена, тоже военная - служили в одной бригаде.