Военного ВСУ на полигоне сбил бронетранспортер

Анатолий Мельник родом из Сум. У него осталась жена, которая тоже военная - служили в одной бригаде Фото: dyvys.info

28 января на полигоне бронетранспортер сбил военного ВСУ — Анатолия Мельника, 1981 года рождения.

Погибший — родом из Сум. У него осталась жена, которая военная — служили в одной бригаде, сообщает оперативное командование "Північ" в Facebook.

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"28 января около 11:00 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевоинских полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксировке военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель МТ-ЛБ, что буксировался, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что трагедию будут расследовать.

В Киевской области в результате ДТП погиб ветеран АТО Руслан Сивирський, позывной "Абдула". Он воевал в батальоне "Сич". Трагедия произошла в ночь на 26 января.