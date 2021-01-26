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вторник, 26 января 2021 18:00

Под Киевом автомобиль сбил насмерть ветерана АТО

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Автор: Валентина Парчук
  Ветерану АТО было 45 лет
Ветерану АТО было 45 лет

В Киевской области в результате ДТП погиб ветеран АТО Руслан Сивирський, позывной "Абдула". Он воевал в батальоне "Сич".

Трагедия произошла в ночь на 26 января, сообщила в Facebook депутат Вышгородской райорганизации ВО "Свобода" Валентина Парчук.

"В селе Новые Петровцы на пешеходном переходе погиб под колесами автомобиля", - написала она.

Сбил мужчину водитель Mitsubishi Lancer на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара его отбросило на автомобиль Mazda, пишет Оbozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

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"От полученных травм 45-летний Руслан Сивирский скончался на месте происшествия. Причины ДТП устанавливают следователи", - рассказал собеседник.

Прощание с погибшим уроженцем Кропивницкого состоится в четверг, 28 января, в 9:00 в морге Вышгородской центральной районной больницы, пишет "Утренний город".

После прощания тело бойца доставят в родной город, где живет его мать.

На Яворивском полигоне во Львовской области перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. 5 военных госпитализировали с многочисленными переломами.

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Дата
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