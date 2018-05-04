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пятница, 04 мая 2018 22:49

Солдат-контрактник погиб на учениях

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Солдат-контрактник погиб на учениях
В Черниговской области на полигоне погиб солдат. Фото: УНИАН

Во время проведения учений на одном из полигонов Черниговской области смертельно травмирован солдат-контрактник.

Об этом сообщили в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

"В результате нарушения мер безопасности, получил травмы не совместимые с жизнью военнослужащий военной службы по контракту солдат Усик И.А.", - говорится в сообщении.

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Проводится служебное расследование.

На Донбассе 17 апреля погиб украинский военнослужащий 50-летний Михаил Шозда.

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