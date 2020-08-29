23 правоохранители погибли при исполнении обязанностей - Аваков

Аваков рассказал, сколько правоохранителей при исполнении погибли в прошлом году. Фото: Департамент коммуникации МВД Украины.

В прошлом году, при исполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника системы Министерства внутренних дел Украины. 462 - с начала войны в Донбассе и 1690 правоохранителей за 29 лет независимости.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время чествования памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Каждый год мы встречаемся здесь, на Соломенской площади, чтобы почтить правоохранителей, которые погибли, спасая жизни людей, а в последние годы еще и защищая государство от агрессора на востоке Украины. С этого года указом президента День памяти работников органов системы МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, соединяется с Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Именно в этот день, в августе 2014 года, в результате российской вооруженной агрессии на востоке нашего государства, во время выхода наших военнослужащих из окружения оккупантов близ г. Иловайск, Украина понесла наибольшие потери. Среди них значительная часть - добровольческие батальоны Национальной гвардии и милиционеры", - заявил Аваков.

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Министр подчеркнул, что профессия милиционера всегда связана с риском, поэтому ее выбирают люди, которые готовы жертвовать ради спокойствия, порядка, закона, Украини.

"Больно терять собратьев, еще больнее извещать близких о гибели родного человека. Я низко кланяюсь матерям, вдовам, детям правоохранителей, отдавших жизнь за дело борьбы с преступностью, за нашу независимость и суверенитет государства, выполнили свой профессиональный долг высокой ценой - ценой собственной жизни ", - добавил он.

Сегодня Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. В этот день понесла наибольшие потери украинских героев в Донбассе - дня выхода из окружения с Иловайского котла 29 августа 2014.