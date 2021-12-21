22 декабря большой праздник. Вспоминаем мать Богородицы

Праведные Иоаким и Анна вымолили у Бога рождение дочери. ФОТО: news.church.ua

Сегодня христиане отмечают Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Отцом Девы Марии был святой Иоаким.

Иоаким и Анна происходили из колена царя Давида. Были обеспеченными и уважаемыми людьми. Однако счастливые супруги не имели детей. В зрелом возрасте они все чаще стали обращаться к Богу и просить у него послать им дочь. Взамен обещали отдать первенца на служение Всевышнему. Несмотря на это, в их жизни ничего не происходило.

Бездетную пожилую пару начали обсуждать жители из поселений вокруг. Некоторые называли их проклятыми потому, что в то время бездетные семьи были редкостью. Иоаким тяжело воспринимал такое отношение некоторых людей. Он пошел в пустыню и провел там 40 дней в суровом посте и молитве. Просил милосердия Божия, считая себя бесчестным пред Господом.

Убивалась и праведная Анна. Однажды она увидела среди лаврового дерева гнездо с маленькими птенцами. Еще раз слезно помолилась ко Всевышнему и повторила обещание отдать ему ребенка на служение. По преданию, перед Анной предстал ангел и возвестил ее о скором рождении дочери по имени Мария. Это же известие ангел сообщил и Иоакиму в пустыне. Повелел ему возвращаться в Иерусалим.

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Через некоторое время пожилая Анна поняла, что беременна. Родила девочку в годы правления Ирода Великого, согласно Священному Преданию. Родители помнили об обещании отдать ребенка на служение Богу. Поэтому в 3-летнем возрасте Марию привели в храм Иерусалимский. Ребенок самостоятельно поднялся по большой лестнице в церковь и это поразило людей. Первосвященник благословил девочку и провел ее в Алтарь, чего раньше не разрешалось ни одной женщине. В этот момент все сообщили, что дочь Иоакима и Анны достойна войти в святилище, согласно Преданию.

Иоаким и Анна прожили еще несколько лет после введения Богородицы в храм. Первым в 80 лет умер отец Девы Марии. Святая Анна преставилась позже, в 79 лет.

21 декабря христиане вспоминали мученицу Анфису Римскую. Она жила в Риме в конце IV – начале V вв. В юном возрасте она была вынуждена выйти замуж за вельможу, который тогда имел большое влияние в обществе. За отказ отойти от основ христианского учения, была сожжена заживо.