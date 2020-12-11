21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас

Людей будет меньше интересовать материальная сторона жизни. Начнут заботиться о душевном уюте. Фото: pixabay.com

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. 21 декабря начнется Эра Воздух, которая изменит Эру Земли. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Исчезнет чувство безысходности, напрасно потраченных усилий и денег, - говорит астролог. - Начнем мыслить иначе. Большинство проблем отпадет. Людей будет меньше интересовать материальная сторона жизни. Начнут заботиться о душевном уюте. Отношения с любимыми станут ближе. Все изменится к лучшему. Звезды будут способствовать тем, кто хочет учиться и повысить профессиональные способности".

По словам астролога, к этому периоду следует подготовиться.

"Есть 10 дней для того, чтобы вернуть долги. Попросить прощения у тех, кому причинили боль. Помириться с родителями, любимыми и людьми, без которых не представляем своей жизни", - говорит Максимова.

Наступают принципиально новые времена. Мы станем свидетелями прорыва и чуда.

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"Старые лидеры и олигархи должны отойти, - рассказывает астролог. - Они будут делать все для того, чтобы сохранить свою власть, но старые методы не сработают. Мы выберем для себя другие страны для подражания. Тяжелые периоды останутся позади".

Появится немало новых инфекций, но мы научимся жить с ними и искать другие формы защиты.

"Коронавирус с нами надолго, поэтому расслабляться не надо, - говорит Максимова. - Вторая половина января пройдет более-менее спокойно, но в апреле ждем очередную волну. За этим вирусом придет следующий. Изобретем вакцину от одного, появится другой. Не нужно сидеть в ожидании, когда все закончится. Наживем депрессию, но ничего не изменим. Надо пересмотреть свое отношение к этому. Стать более ответственными к личной гигиены, следить за самочувствием, носить маски и не подвергать опасности других. Придумаем новую защитную одежду, в которой спокойно будем гулять, несмотря на вирус".

Стало известно, какие знаки будут "в шоколаде" в следующем году.