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понедельник, 19 августа 2019 07:00

19 августа: что нужно и чего нельзя делать в этот день

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19 августа: что нужно и чего нельзя делать в этот день
Старайтесь понять мотивы поступков близких людей. Тогда легче будет найти общий язык с ними. Фото: astrozodiac.net

19 августа будет преобладать оптимистический настрой. Люди будут слишком разговорчивыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многим не хватит терпения. Старайтесь понять мотивы поступков близких людей. Тогда легче будет найти общий язык с ними, - говорит астролог. – Будут хорошо вестись дискуссии. Конструктивные решения найдутся при коллективном обсуждении проекта или проблемы. Удачно пройдут литературные и творческие вечера. Самое время приобрести компьютер, офисную технику, средства связи. Не засиживайтесь в помещении. Больше времени проводите за активными занятиями на природе или на спортплощадке".

Овен

Партнеры будут слишком придирчивыми. Их ворчание надоест. Не переходите на взаимные претензии. Чаще просите у них совета по ведению хозяйства.

Телец

Будьте внимательны, когда собираетесь на работу или в путешествие. Рискуете забыть дома нужные вещи. Это приведет к лишним затратам. Совершайте основные финансовые операции во второй половине дня.

Близнецы

Легко могут решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Рак

Будьте внимательны. Случайности в этот день не будет. Неожиданные встречи и необычный разворот событий направят вас к новым романтическим приключениям.

Лев

Воздержитесь от принятия решений по финансовым вопросам. Внесены в новые проекты деньги могут пропасть. Ваша экономическая политика потребует изменений.

Дева

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Покупайте и обустраивайте новые участки земли.

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Весы

Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви. Оценивайте трезво мотивы поведения людей.

Скорпион

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для осуществления закупок.

Стрелец

Вы получите хорошее вознаграждение за добросовестный труд. Прибыль оправдает ожидания. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Вечером посетите бассейн.

Козерог

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер доходов несколько снизится. Освободите вечер от дел. Проведите его с любимыми. Приготовьте вместе ужин. Поделитесь новостями дня.

Водолей

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать правильное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

Рыбы

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Вкладывайте средства в ремонт и замену сантехники. Выставлять свои вещи на продажу не время.

Неделей с 19 по 25 августа стоит восхищаться. Астролог рассказала, на кого в эти дни ждет успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
19
августа

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