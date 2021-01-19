177 украинцев умерли от коронавируса за сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3939 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 238.

Всего, по состоянию на утро 19 января, имеем 1 167 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 046 летальных. 177 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 886 248 пациентов, из них за последние сутки - 15 052, сообщает Минздрав.

Киев снова вернулся в лидеры по количеству заражений. Там за сутки обнаружили 637 новых больных. Далее идут Одесская - 453, Запорожская - 449, Харьковская - 237 и Черкасская - 208 - области. Меньше всего случаев заболевания на Черниговщине - там заболели 3 человека.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.