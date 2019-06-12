14 июня: что отмечаем в Украине в этот день

Сегодня, 14 июня, в Украине и мире будут отмечать не один праздник.

Многие страны отмечают сегодня Всемирный день донора крови. Посвятили дату врачу Карлу Ландштейнеру, который впервые открыл группы крови у человека. В Украине в этот день слова поздравления и благодарность надо высказать не одной сотне, даже тысяче добровольцев, которые пожертвовали свою кровь для спасения украинских героев, получивших ранения, которые берегут нашу страну от агрессора уже более 5 лет.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

В этот день также свой профессиональный праздник отмечают в интернет-сообществе - Международный день блоггера: праздник тех, для кого писать или снимать видео для сети так же естественно, как и дышать. Несмотря на свою относительную молодость, блогосфера имеет огромное влияние на общественное мнение, а ведение блога является одним из способов самовыражения. С каждым днем ​​в ряды блоггеров присоединяется все больше людей, поэтому неудивительно, что один из дней в календаре отмечен в их честь.

Также в этот день, 14 июня, празднуют Международный день блогера

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Главным именинником мирового масштаба в этот день является 45-й, действующий президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп

Также именинниками этого дня являются: Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Устин, Харитон.

9 июня украинцы отмечали народный праздник - Федорин день. Православные христиане связывают его с чествованием мученицы Феодоры Александрийской.