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пятница, 14 июня 2019 08:01

14 июня: что отмечаем в Украине в этот день

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Сегодня, 14 июня, в Украине и мире будут отмечать не один праздник.

Многие страны отмечают сегодня Всемирный день донора крови. Посвятили дату врачу Карлу Ландштейнеру, который впервые открыл группы крови у человека. В Украине в этот день слова поздравления и благодарность надо высказать не одной сотне, даже тысяче добровольцев, которые пожертвовали свою кровь для спасения украинских героев, получивших ранения, которые берегут нашу страну от агрессора уже более 5 лет.

  14 июня отмечается Всемирный день донора крови
14 июня отмечается Всемирный день донора крови

В этот день также свой профессиональный праздник отмечают в интернет-сообществе - Международный день блоггера: праздник тех, для кого писать или снимать видео для сети так же естественно, как и дышать. Несмотря на свою относительную молодость, блогосфера имеет огромное влияние на общественное мнение, а ведение блога является одним из способов самовыражения. С каждым днем ​​в ряды блоггеров присоединяется все больше людей, поэтому неудивительно, что один из дней в календаре отмечен в их честь.

  Также в этот день, 14 июня, празднуют Международный день блогера
Также в этот день, 14 июня, празднуют Международный день блогера

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Главным именинником мирового масштаба в этот день является 45-й, действующий президент США Дональд Трамп.

  Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Также именинниками этого дня являются: Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Устин, Харитон.

9 июня украинцы отмечали народный праздник - Федорин день. Православные христиане связывают его с чествованием мученицы Феодоры Александрийской.

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Дата
14
июня

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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