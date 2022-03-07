12-й день войны: в ОП рассказали, сколько домов и школ разрушили оккупанты

За 12 дней войны оккупанты РФ повредили или уничтожили в Украине 34 больницы, 202 школы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные.

Совершенно без света, воды и тепла остаются более 900 населенных пунктов Украины, рассказал советник главы Офиса президента Максим Подоляк в Twitter.

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"Варвары ХХІ века. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но прекрасно умеет убивать мирных граждан", – написал он.

Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.